Samsun’da, İlkadım Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde terazi denetimi yaptı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve semt pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Ekipler, terazilerin tezgâh önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması gibi kurallar hakkında incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnaf ve pazarcı esnafına para cezası verileceği konusunda uyardı. Ekipler pazarcı esnafların terazilerini de denetleyerek, beyanname kontrolü yanında, mühür zamanı gelmiş terazilerin kontrolleri, ayar kontrolleri gibi işlemleri de gerçekleştirdiler. Kadifekale pazarında gerçekleşen denetimlerde kurallara uygun satış yapan pazar esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlar, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.