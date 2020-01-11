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  4. Pazarlar CHP’de Salih Çetinkaya tekrar seçildi

Pazarlar CHP’de Salih Çetinkaya tekrar seçildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Pazarlar İlçe Başkanlığı’nın tek aday ile gidilen olağan genel kurulda Salih Çetinkaya, tekrar başkanlığa seçildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan CHP Pazarlar İlçe Başkanı Salih Çetinkaya, CHP kongrelerinin her zaman bir ’hizmet yarışı’ şeklinde geçtiğini belirterek, ”Kongrelerin hiçbir zaman kaybedeni olmamıştır ”dedi.Çetinkaya’nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Mustafa Altıntaş, Kamil Tunçel, Mehmet Karakaya, Ali Karaoğlan, Bayram Demir, Hasan Hüseyin Yeşil, Hüseyin Karaaslan, Akif Dündar ve Süleyman Akbulut’tan oluştu.Kongreyi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Partili Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Pazarlar İlçe Başkanlığı’nın tek aday ile gidilen olağan genel kurulda Salih Çetinkaya, tekrar başkanlığa seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan CHP Pazarlar İlçe Başkanı Salih Çetinkaya, CHP kongrelerinin her zaman bir ’hizmet yarışı’ şeklinde geçtiğini belirterek, ”Kongrelerin hiçbir zaman kaybedeni olmamıştır ”dedi.
Çetinkaya’nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Mustafa Altıntaş, Kamil Tunçel, Mehmet Karakaya, Ali Karaoğlan, Bayram Demir, Hasan Hüseyin Yeşil, Hüseyin Karaaslan, Akif Dündar ve Süleyman Akbulut’tan oluştu.
Kongreyi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Partili Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile çok sayıda partili katıldı.

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