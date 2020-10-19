Pazaryeri’nde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü ilçede Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Pazaryeri Muhtarlar Birliği Derneği adına dernek başkanı İbrahim Mancar’ın çelenk sunumuyla başladı. Törenin ardından mahalle ve köy muhtarları Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti. Başkan Tekin, başta mahalle ve köy muhtarlarının pandemi sürecince belediye ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür ederek muhtarların gününü kutladı. Muhtarlar daha sonra Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak’ı ziyaret ettiler. Kaymakam Çırak, muhtarların devlet ile vatandaş arasında buluşma noktası olduklarını dile getirerek, muhtarların özverili çalışmalarında dolayı muhtarlara teşekkür ederek, günlerini kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile yapılan törenlere Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel Meclis Üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri vekili İnan Kılıçoğlu, mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

