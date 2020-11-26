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Pazaryeri’nde kadınlara KADES hakkında bilgi verildi

BİLECİK HABERLERİ  | 26.11.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Psikolog Berna Belen tarafından eğitim verildi.Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşen eğitim seminerine İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve ilçe protokolü katıldı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Psikolog Berna Belen tarafından eğitim verildi.
Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşen eğitim seminerine İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve ilçe protokolü katıldı. Toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında düzenlenen seminerde Psikolog Berna Belen tarafından KADES uygulamasının tanıtıldı. Ardından polis ekipler ilçede kadına yönelik şiddetin farkındalığın artırılmasına yönelik stant açılarak, kadınlara KADES hakkında bilgi verildi.

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