Pazaryeri’nde Karayolları ekipleri 24 saat kar nöbetinde

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 3 gündür görülen yoğun kar yağışı nedeni ile Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metre olduğu tahmin edilirken, Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan Ahi Dağında karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için seferber oldular. Kar kürüme ekipleri Demirköy Pazaryeri Kavşağı ve Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kardan kapanan yolları açarak tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor.

