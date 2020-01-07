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  4. Pazaryeri’nde karla mücadele çalışmaları

Pazaryeri’nde karla mücadele çalışmaları

BİLECİK HABERLERİ  | 07.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.İlçe merkezindeki ana ve ara yolların ardından ilçede bulunan besihane yollarında da kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
İlçe merkezindeki ana ve ara yolların ardından ilçede bulunan besihane yollarında da kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Okul girişleri, kaldırımlar, ana ve ara yollar ve besihane yolları temizlenip, tuzlanıyor. Bir ihtiyacı olan 0228 381 20 05’ten 101’i tuşlayarak çekinmeden bana ulaşabilir. Lütfen kendi can güvenliğiniz için araçlarınıza zincirlerini takmadan yola çıkmayınız. 7/24 karla mücadele görevlerini sürdüren personelimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Bozuyuk
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Golpazari
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Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
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