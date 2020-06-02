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Pazaryeri’ni sel vurdu

BİLECİK HABERLERİ  | 02.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bilecik’te sağanak yağışın doluya çevirdiği yağış tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok işyeri ve evi su bastı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğleden sonra sağanak yağışın doluya çevirdiği yağış tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok işyeri ve evi su bastı.

Bilecik’te sağanak yağışın doluya çevirdiği yağış tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok işyeri ve evi su bastı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğleden sonra sağanak yağışın doluya çevirdiği yağış tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok işyeri ve evi su bastı. Bir çok çiftinin tarlası sular altında kalırken, evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. İlçede hasar tespit çalışmaları başlarken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarla ve evleri sular altında kalan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye ekipleri ilçe merkezinde selden sonra oluşan çamur ları temizleme ve yıkama işlemi yaparken, çiftinin zararının yapılan tespit sonrası çıkacağı öğrenildi.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
20:31
Yatsı
22:15

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
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