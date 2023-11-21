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Pazaryeri’nin köylerde kar yağışı etkili oldu

21.11.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te ve ilçelerinde beklenen kar yağışı geçtiğimiz gün etkili olurken, Pazaryeri ilçesine bağlı köylerinde her taraf beyaza büründü.

Pazaryeri’nin köylerde kar yağışı etkili oldu

Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı ekipleri teyakkuzda bekliyor. Pazaryeri’nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçe merkezinde de görüldü. Yüksek kesimlerde 20 santimetre olan kar yağışı sebebiyle Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman ilçede kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemeleri için İl Özel İdaresi ekiplerinin teyakkuz halinde beklediklerini aktarırken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, ilçe merkezinde devam eden kar yağışı dolayısıyla vatandaşların karşılaştığı her türlü sorunları belediyeye iletmelerini istedi.

Pazaryeri’nin köylerde kar yağışı etkili oldu

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Golpazari
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