4 sezondur televizyon ekranlarında fırtına gibi esen sevilen dönem dizisi Peaky Blinders’dan ilk görüntüler, BBC Drama’nın tanıtım videosunda yer aldı. Göz açıp kapatıncaya kadar geçen görüntülerde yer alan sahne ise, dizinin hayranlarını çılgına çevirdi.

Peaky Blinders’a ilk bakış

BBC drama 2019 sezonu için hazırladığı bir dakikalık tanıtım videosunda, kanalın popüler dizileri Killing Eve, Line of Duty ve Luther’dan kısa kesitler sundu. Yeni sezonu yaklaşan ve hayranlarının iple çektiği Peaky Blinders dizisinden ise 1-2 saniyelik çok kısa görüntüler yer aldı.

Cillian Murphy'nin başrolünü üstlendiği dizinin tanıtımında yer alan kısa görüntüde bir patlama anı ve Thomas Shelby'nin şaşkın ve şok olmuş yüz ifadesini görebiliyoruz.

Sevilen dizinin hayranları bu görüntüler sonrası sosyal medyada kazan kaldırdı. Gelen yorumlardan çoğu “aylardır bir fragman bekliyoruz ve BBC bize sadece bu kadarını layık gördü.” şeklindeydi.

Dördüncü sezonda İtalya mafya babası Luca Changretta (Adrien Brody) ile girdikleri savaşı kazanan Shelby kardeşler, işleri politik arenaya taşımaya karar vermişti.