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Peaky Blinders’ın 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu

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SİNEMA TV  | 09.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Peaky Blinders’ın heyecanla beklenen 5. sezonunun yayın tarihi nihayet açıklandı.

Peaky Blinders’ın 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu

Steven Knight‘ın yaratıcısı olduğu, BBC’nin fenomen dizisi Peaky Blinders’ın 5. sezonu, 25 Ağustos’ta başlayacak. BAFTA’da En İyi Dram Dizisi Ödülü’ne layık görülen yapım, bir yıllık aradan sonra 5. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Cillian Murphy’nin başrolünü üstlendiği dizinin yeni sezonunda Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe, Aidan Gillen, Jack Rowan, Charlie Murphy ve Kingsley Ben-Adir önceki sezonlardaki rollerini tekrarlarken, Split ve The Witch gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren genç oyuncu Anya Taylor-Joyda yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak.

Yeni sezonda 1929 yılında olacağız. Artık parlamentonun bir üyesi olan Tommy Shelby, yeni düşmanlar kazanmıştır. Wall Street’te yaşanan kriz, paralarını Amerika’daki yatırımlarına bağlayan Shelby ailesini de etkileyecektir. Yasal işleri sekteye uğrayan Shelbyler, bir kez daha yasa dışı işlere bel bağlamak zorunda kalacak.

Peaky Blinders’ın 5. sezonu, 25 Ağustos’ta ekranlara geri dönüyor.

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Peaky Blinders peaky blinders yeni sezon Cillian Murphy Tommy Shelby

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