Peaky Blinders'ın 6. ve final sezonu ne zaman yayınlanacak? İlk görüntüler geldi!

2013 yılında başlayan ve özellikle ilk sezonları ile büyük kitlelere ulaşan ve başarısını kanıtlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın final sezonu olan altıncı sezonun ilk video paylaşıldı.

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayınlanacak.

Paylaşılan videoda Thomas Shelby isimli karakter da görülüyor. Sadece 10 saniye süren video, yeni sezonu bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.



