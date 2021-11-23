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Peaky Blinders'ın 6. ve final sezonu ne zaman yayınlanacak? İlk görüntüler geldi!

23.11.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en beğenilen dizileri arasına giren Peaky Blinders’ın final sezonunun yayınlanacağı tarih belli oldu. Yeni sezonuna ait görüntülerin de yayınlandığı Peaky Blinders dizisinin final sezonu olan 6. sezon 2022 yılında seyirciyle buluşacak.

Peaky Blinders'ın 6. ve final sezonu ne zaman yayınlanacak? İlk görüntüler geldi!

2013 yılında başlayan ve özellikle ilk sezonları ile büyük kitlelere ulaşan ve başarısını kanıtlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın final sezonu olan altıncı sezonun ilk video paylaşıldı.

Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayınlanacak.

Paylaşılan videoda Thomas Shelby isimli karakter da görülüyor. Sadece 10 saniye süren video, yeni sezonu bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.


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