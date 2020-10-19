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Pedro Henrique, "Geri döndüğüm için mutluyum"

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kayserispor’da10 numaralı formayı giyen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Geri döndüğüm için mutluyum" mesajı paylaştı.Sarı-kırmızılı takımda sol bacağında kas yırtığı oluşan ve tedavisi sonrasında Demir Grup Sivasspor maçının ikinci yarısında forma şansı bulan Pedro Henrique, sosyal medya hesabından Geri döndüğüm için mutluyum ama yine de geliştirecek çok şey var!

Pedro Henrique, "Geri döndüğüm için mutluyum"

Kayserispor’da10 numaralı formayı giyen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Geri döndüğüm için mutluyum" mesajı paylaştı.
Sarı-kırmızılı takımda sol bacağında kas yırtığı oluşan ve tedavisi sonrasında Demir Grup Sivasspor maçının ikinci yarısında forma şansı bulan Pedro Henrique, sosyal medya hesabından Geri döndüğüm için mutluyum ama yine de geliştirecek çok şey var! Güçlü ve güçlü birlikte gidelim" paylaşımında bulundu.
Bir Kayserispor taraftarı ise Henrique’nin paylaşımına ’Make pass make goal" yani ’Pası gol yap’ yorumunu yaptı.

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