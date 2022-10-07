Pedro Martins kimdir? Acun Ilıcalı Hull City için Pedro Martins ile anlaşamadı mı?

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Wigan Athletic ile oynanan maçı Pedro Martins ile birlikte izlemişti. Hull City dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Pedro Martins'in biyografisi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Pedro Martins ya da tam adıyşa Pedro Rui da Mota Vieira Martins 17 Temmuz 1970 tarihinde Portekiz, Feira'da dünyaya geldi.
Pedro Martins profesyonel bir futbol menajeri ve eski bir futbolcudur.
Portekizli teknik direktör başarısıyla adından söz ettirmektedir.
Pedro Martins gençlik kariyeri:
1983–1988 Feirense
Pedro Martins profesyonel futbol kariyeri:
1988–1994 Feirense
1994–1995 Vitória Guimarães
1995–1998 Sportif CP
1998–1999 Boavista
1999–2000 Santa Clara
2000–2004 Alverca
Pedro Martins milli takım kariyeri:
1988 Portekiz U18
1989 Portekiz U21
1997 Portekiz
Pedro Martins'in çalıştırdığı takımlar:
2006–2007 Uniao Lamalar
2007–2009 Lusitania
2009–2010 Espinho
2010 Maritimo B
2010–2014 Maritimo
2014–2016 Rio caddesi
2016–2018 Vitória Guimarães
2018–2022 Olympiakos
Hull City, "Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık." açıklamasını yaptı.
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