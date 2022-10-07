Pedro Martins kimdir? Acun Ilıcalı Hull City için Pedro Martins ile anlaşamadı mı?

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Wigan Athletic ile oynanan maçı Pedro Martins ile birlikte izlemişti. Hull City dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Pedro Martins'in biyografisi ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

PEDRO MARTİNS KİMDİR?

Pedro Martins ya da tam adıyşa Pedro Rui da Mota Vieira Martins 17 Temmuz 1970 tarihinde Portekiz, Feira'da dünyaya geldi.

Pedro Martins profesyonel bir futbol menajeri ve eski bir futbolcudur.

Portekizli teknik direktör başarısıyla adından söz ettirmektedir.

PEDRO MARTİNS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Pedro Martins gençlik kariyeri:

1983–1988 Feirense

Pedro Martins profesyonel futbol kariyeri:

1988–1994 Feirense

1994–1995 Vitória Guimarães

1995–1998 Sportif CP

1998–1999 Boavista

1999–2000 Santa Clara

2000–2004 Alverca

Pedro Martins milli takım kariyeri:

1988 Portekiz U18

1989 Portekiz U21

1997 Portekiz

PEDRO MARTİNS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Pedro Martins'in çalıştırdığı takımlar:

2006–2007 Uniao Lamalar

2007–2009 Lusitania

2009–2010 Espinho

2010 Maritimo B

2010–2014 Maritimo

2014–2016 Rio caddesi

2016–2018 Vitória Guimarães

2018–2022 Olympiakos

ACUN ILICALI HULL CITY İÇİN PEDRO MARTİNS İLE ANLAŞAMADI MI?

Hull City, "Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

