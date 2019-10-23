SPOR

Pedro Rebocho: Sağ bekte oynarım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho Gökhan Gönül ve Douglas’ın yokluğunda sağ bekte forma giyebileceğini ifade etti.

Pedro Rebocho: Sağ bekte oynarım

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda yarın sahasında Braga’yı konuk edecek olan Beşiktaş’ta Portekizli sol bek oyuncusu Pedro Rebocho basın toplantısında soruları yanıtladı.

Braga’nın güçlü bir ekip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Rebocho, “Uzun zamandır birlikte oynayan oyunculardan kurulu, takım bütünlüğü olan tecrübeli bir takım. Defanstan hücuma kadar bütünlüğü olan bir takıma sahipler. Biz de sakatlarımıza rağmen güçlü bir takımız ve yarın Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"SÜRE ALDIKÇA ASİSTLER GELECEKTİR"

Fransa Ligue 1’de yaptığı asistler hatırlatılan ve Beşiktaş’ta bu performansına ne zaman ulaşacağı sorulan Pedro Rebocho, “Biraz öz güvenle alakalı bir durum. Çok fazla oynama şansım olmadı ve bu da bana bağlı. Sıkı çalışıyorum ve hocam da bana süre veriyor. Daha fazla süre aldıkça, güvenim yerine geldikçe asistler de gelecektir. İyi bir takıma sahibiz. Yeni başkanımız ve yeni yönetimimiz de bu iyi olan takıma yardımcı olmak için, yeni bir güç getirmek için buraya geldiler. Önemli olan bizim sahadaki yaptıklarımız. İşin büyük kısmını bizim yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

Sağ bekte yaşanan sakatlıklar sonrasında bu bölgede oynayıp oynamayacağı sorulan Pedro, “Takımım bana nerede ihtiyacı olursa, orada oynamaya hazırım. Saha içinde akıllı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bu nedenle her yerde oynayabilirim” cevabını verirken Teknik Direktör Abdullah Avcı da burada araya girerek “Geçen hafta Douglas sakatlanınca oynar mısın diye sormuştuk ve ‘Oynarım’ dedi” ifadelerini kullandı.

Pedro da daha önce Fransa’da 2 kez sağ bek oynadığını söyleyerek, “Daha önce Portekiz Ümit Milli Takımı’nında da birçok kez bu bölgede forma giydim” ifadelerini kullanarak sağ bekte de forma giyebileceğini söyledi.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyorBeşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor
Çebi'den Orman'a olay gönderme!Çebi'den Orman'a olay gönderme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Pedro Rebocho

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi

Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray'da Belhanda krizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!

Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Enzo Roco yarın ilk 11'de başlayacak

Avcı'dan kadro sürprizi! Oynayacak ismi açıkladı

Pedro Rebocho: Sağ bekte oynarım

'Sağ bekte oynayabilirim'

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Çebi'den Orman'a olay gönderme!

Çebi'den Orman'a olay gönderme!

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi

Çebi, Avcı ile görüştü

Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan sonra Diaby ve Douglas'tan da kötü haber

Beşiktaş'a çifte şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.