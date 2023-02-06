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Pegasus Hava Yolları’ndan deprem bölgesine yapılan seferlerle ilgili açıklama

06.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yolları’ndan deprem bölgesine düzenlenen seferlerle ilgili yapılan açıklamada, ’’Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz.

Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır’a ve bu illerden Sabiha Gökçen’e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor’’ denildi.

Pegasus Hava Yolları, Kahramanmaraş depremiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yönlendirmelerine göre yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır’a ve bu illerden Sabiha Gökçen’e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz.’’

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