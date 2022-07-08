Pegasus yolcuları uçak içi ikram alışverişlerini MultiNet’le ödüyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Türkiye genelinde 30 binden fazla harcama noktasıyla hizmet verdiği yemek kartı çözümü MultiNet ile kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içi seyahatlerinde Pegasus Hava Yolları’nı tercih eden MultiNet'liler, uçuş sırasında Pegasus Cafe’den satın aldıkları uçak içi ikramları MultiNet yemek kartıyla ödeyebiliyor. Tatil sezonunun açılması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, seyahat planlarında Pegasus Hava Yolları’nı tercih eden MultiNet kart sahipleri, uçuşları boyunca MultiNet yemek kartlarından yararlanabiliyor.

Yurtiçi seyahatlerinde Pegasus Hava Yolları’nı tercih eden MultiNet’liler, Pegasus Cafe’nin iç hatlar menüsünden uçuşları boyunca alışveriş yapma imkanına sahip.

Verilen bilgiye göre, uçak seyahatlerinde yapılan yiyecek ve içecek alışverişlerinde geçerli olan tek yemek kartı çözümü olan MultiNet, Türkiye genelinde 30 bine varan restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan MultiNet üye iş yeri ağında kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, Multinet Up’ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden kendilerine en yakın anlaşmalı işletmeyi öğrenebiliyor ve bireysel kampanyalardan ve MultiNet’lilere özel avantajlardan yararlanabiliyor.

Kullanıcılar, yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması TatlıPara sayesinde anlaşmalı MultiNet noktalarında yaptıkları alışverişlerde sanal para birimi TatlıPara kazanıyor, kart bakiyelerine eklenen TatlıPara’ları MultiNet geçen tüm noktalarda harcayabiliyor.

