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Pehlivan Yeşil Yeşil’den erken veda

10.07.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık boyu 1. Tur müsabakaları sona erdi. Müsabakanın uzatma dakikalarında Cengizhan Şimşek, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i sırt aşağı yenerek eledi.

Pehlivan Yeşil Yeşil’den erken veda

2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, ilk turda genç rakibi Cengizhan Şimşek ile karşılaştı.

Oldukça hareketli geçen müsabakanın normal süresinde yenişme olmayınca puanlamaya gitti. Yaklaşık 60 dakika süren müsabakanın uzatma dakikalarında Cengizhan Şimşek, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i sırt aşağı yenerek 2. tura yükselen isim oldu.

Favori isimler Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı ise bir üst tura yükselen isimler oldular.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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