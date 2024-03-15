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Pekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesi

İHA İHA
15.03.2024 11:13
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Cumhur İttifakı’nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale için açıkladığı projelerinde, Pamukkale’de ücretsiz kültür gezileri düzenleneceğini ve bunun her yıl tekrarlanacağını belirtti.

Pekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesi

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, vatandaşların kültürel ve tarihi şehirleri keşfetmeleri için kendi döneminde ücretsiz kültür gezileri düzenleneceğini duyurdu. Bu geziler sayesinde, Pamukkale’de yaşayanların Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Ankara gibi önemli şehirlere giderek tarihi ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatını bulmaları amaçlanıyor.

Pekdemir’in Pamukkale için planladığı projelerin içinde bulunan kültür gezilerinden farklı yaş gruplarında herkes ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca bu gezilere katılanların ulaşım, konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları Pamukkale Belediyesi tarafından karşılanacak ve geziler profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleşecek.

AK Parti Pumakkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir’in bu projesi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek ve bu kültür gezileri sayesinde Pamukkale’de yaşayan binlerce kişi tarihi ve kültürel mirası keşfetme imkanı bulacak. Seçim çalışmalarında vatandaşlarla projelerini paylaşan ve yapmak istediklerini anlatan Pekdemir, kültür gezilerinin Pamukkale için hayalini kurduğu birçok projeden sadece birisi olduğunu söylüyor.

Pekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesi

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