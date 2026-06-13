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Pekin, FIBA Kıtalararası Kupa’ya 2028’e kadar ev sahipliği yapacak

Çin’in başkenti Pekin, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa organizasyonuna 2026’dan 2028’e kadar olmak üzere önümüzdeki üç yıl boyunca ev sahipliği yapacak. 2026’daki ilk turnuva eylül ayı sonunda başlayacak.

Pekin, FIBA Kıtalararası Kupa’ya 2028’e kadar ev sahipliği yapacak

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Kıtalararası Kupa’nın ev sahipliği ile ilgili açıklama yaptı. Zagklis, "Bu organizasyonun kökleri 1965’e dayanıyor ve 2020’lerde FIBA Kıtalararası Kupa’ya yeni bir hayat vermek temel hedeflerimizden biriydi. Sadece iki takım arasında başlayan bu yarışma, bugün gerçekten küresel bir turnuvaya dönüştü. Çin Basketbol Federasyonu, Pekin Belediyesi, Pekin Spor Bürosu ve uzun süredir iş birliği yaptığımız Beijing Enterprise Group’taki değerli ortaklarımızla birlikte, etkinliğin önümüzdeki üç yıl boyunca büyümeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Son 35 organizasyonda FIBA Kıtalararası Kupa, altı kıtadan 36 katılımcıya sahne oldu. Avrupa, 24 kupa ile tüm zamanların en çok şampiyonluk kazanan kıtası konumunda bulunuyor. Genel olarak İspanya kulüpleri 12 şampiyonlukla en fazla kupa kazanan ülke olurken, son altı şampiyonluk Basketbol Şampiyonlar Ligi Avrupa’yı temsil eden kulüpler tarafından elde edildi.

Bu sezonki turnuvada 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi Avrupa (Rytas Vilnius, Litvanya), Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonları yerlerini garantilediği belirtilirken, diğer katılımcıların ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pekin Basketbol
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