Pele, hastaneye kaldırıldı

Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele, geçtiğimiz salı günü rutin kontrol için gittiği hastanede 6 gündür tutuluyor.

Brezilya'da yayınlanan Globo'nun haberine göre 31 Ağustos günü her zamanki sağlık kontrolleri için Pele, Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'ne götürüldü.

ADI AÇIKLANMAYAN BİR SAĞLIK SORUNU

Kontroller sırasında Pele'de adı açıklanmayan bir sağlık sorununa rastlandı. Önlem olarak Pele'nin hastaneden ayrılmasına izin verilmedi. Aradan 6 gün geçmesine rağmen Brezilyalı efsane futbolcunun halen hastanede tutulmaya devam edildiği öğrenildi. Globo gazetesinin temasa geçtiği hastane yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Brezilya'ya 3 Dünya Kupası kazandıran Pele, hastanedeyken sevenlerinin endişe etmemesi için sosyal medya hesabından paylaşım yapılmıştı.

Pele paylaşımında "Arkadaşlar bilincim yerinde, sağlık durumum gayet iyi, pandemi nedeniyle daha önce yapamadığım rustin testlerim için gittim. (Brezilya Arjantin maçını kastederek) Pazar günü oynayamayacağım." yazmıştı.

Pele bu paylaşımı 5 gün önce yaptı ve halen hastanede kontrol altında.

