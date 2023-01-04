Pele'nin açık tabutu önünde selfie çekildi! Tüm dünya Gianni Infantino'ya tepki gösteriyor

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında gösterilen Pele, 29 Aralık'ta hayata gözlerini yummuştu. Kolon kanseri tedavisi gören Pele'nin ölüm haberinin ardından futbol dünyası adeta yasa boğulmuştu.

CENAZESİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda dizenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze törenine Gianni Infantino'nun hareketleri damga vurdu.

HERKES ÜZGÜN HALDEYKEN SELFIE ÇEKİLDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino cenaze töreninde futbolcunun ailesi ve arkadaşlarıyla selfie çekildi. O anların paylaşılmasının ardından Gianni Infantino'ya büyük tepki geldi.

İSTİFASI BİLE İSTENİYOR

Dün yaşanan olayın ardından bugün futbol dünyası Infantino'nun bu hareketi için Twitter'da istifa çağrısında bulundu. Pele'ye saygısızlık yaptığı düşünülen Infantino'dan henüz bir açıklama gelmedi.



