Pele'nin açık tabutu önünde selfie çekildi! Tüm dünya Gianni Infantino'ya tepki gösteriyor

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında gösterilen Pele, 29 Aralık'ta hayata gözlerini yummuştu. Kolon kanseri tedavisi gören Pele'nin ölüm haberinin ardından futbol dünyası adeta yasa boğulmuştu.
Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda dizenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze törenine Gianni Infantino'nun hareketleri damga vurdu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino cenaze töreninde futbolcunun ailesi ve arkadaşlarıyla selfie çekildi. O anların paylaşılmasının ardından Gianni Infantino'ya büyük tepki geldi.
Dün yaşanan olayın ardından bugün futbol dünyası Infantino'nun bu hareketi için Twitter'da istifa çağrısında bulundu. Pele'ye saygısızlık yaptığı düşünülen Infantino'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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