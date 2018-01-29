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Pelin Batu Roma'da evlendi!

MAGAZİN HABERLERİ | 29.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya’nın başkenti Roma’da evlendi.

Pelin Batu Roma'da evlendi!

Oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

Geçen ay söz yüzüklerini takan Pelin Batu ile Macit Bitargil'in sade nikah töreni, yakınlarının katılımıyla hafta sonu bir otelde gerçekleştirildi.

Diplomat ve siyasetçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu'nun, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının, misyon şefi olarak son görev yeri olmasından ötürü Roma'da evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi.

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Pelin Batu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir gelinlik giydi.

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Pelin Batu Roma

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