Pelkas: En iyisi henüz gelmedi

Fenerbahçeli Dimitris pelkas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sezon başında PAOK'tan transfer edilen ve futboluyla sarı-lacivertli taraftarların gözüne giren Yunan oyuncu, ""Fenerbahçe'de oynamaktan gurur duyuyorum ifadelerini kullandı Sezon için, "Fenerbahçe’de ilk yıl çok güzel geçti" diyen 27 yaşındaki orta saha, "Bu muhteşem kulüpte oynamaktan gurur duyuyorum. En iyisi henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

7 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maça çıkan Dimitris Pelkas, 7 gol kaydetti 8 de asist yaptı. Sezon başında transfer edilen Dimitris Pelkas'ın 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

