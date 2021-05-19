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Pelkas: En iyisi henüz gelmedi

19.05.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, tatilden mesaj paylaştı ve "En iyisi henüz gelmedi" dedi.

Pelkas: En iyisi henüz gelmedi

Fenerbahçeli Dimitris pelkas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sezon başında PAOK'tan transfer edilen ve futboluyla sarı-lacivertli taraftarların gözüne giren Yunan oyuncu, ""Fenerbahçe'de oynamaktan gurur duyuyorum ifadelerini kullandı Sezon için, "Fenerbahçe’de ilk yıl çok güzel geçti" diyen 27 yaşındaki orta saha, "Bu muhteşem kulüpte oynamaktan gurur duyuyorum. En iyisi henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

7 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

Fenerbahçe'de bu sezon 32 maça çıkan Dimitris Pelkas, 7 gol kaydetti 8 de asist yaptı. Sezon başında transfer edilen Dimitris Pelkas'ın 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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