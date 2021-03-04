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Pelkas'ın bonservis bedeli belli oldu

04.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Pelkas'ın bonservis bedeli belli oldu

Sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Dimitris Pelkas'ın bonservis ücreti belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe'de Caner Erkin çalışmalarına sezon sonuna kadar bireysel olarak devam edecek. Sarı lacivertliler sezon sonunda ise Caner ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ile PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas sarı lacivertlilerde sergilediği performansla göz doldurdu.

Rus takımları Zenit ve Rubin Kazan'ın transfer listesine giren Pelkas için sarı lacivertliler bonservis ücretini belirledi. Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas için 15 ile 20 milyon Euro arasında bonservis ücreti isteyecek. 27 yaşındaki Yunan 10 numara Fenerbahçe'de 20 maçta forma giydi ve 5 gol, 7 asist yaptı.

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CANER ERKİN SEZON SEZONU YOLCU

Öte yandan Fenerbahçe'de Caner Erkin çalışmalarına sezon sonuna kadar bireysel olarak devam edecek. Sarı lacivertliler sezon sonunda ise Caner ile yollarını ayırmayı planlıyor.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cincon bile çöpüne 30M istiyorsa :)
oh be canerden kurtuluyoruz
hemen gitsin verin parasını

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