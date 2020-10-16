Pelkas: Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız

Fenerbahçe’ye transferin son gününde katılan başarılı futbolcu Dimitris Pelkas, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli formayı giydiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pelkas, "Teşekkür etmek istiyorum başkana ve hocamıza bana güvendikleri için. Burada en iyisini yapıp takıma yardım etmek istiyorum. Erol Bulut’u tanıyorum. Buraya gelmeden önce kendisiyle konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca. Umarım en hızlı şekilde buraya adapte olurum. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalayıp maç maç çok daha iyi oynarız" dedi. "FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ" Futbol izlemeyi sevdiğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birisi. Daha önce Rodrigues ve Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Perotti’yi tanıyorum. Umarım hep birlikte iyi bir kimya oluştururuz. İdmanlarda ve maçlarda umarım bu uyumumuz devam eder. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014’ten bu yana kazanılmamış bir şampiyonluk var ve bu anlamda mücadelemizi sergilemek istiyoruz. Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum, her zaman takımıma yardım etmek isterim. Futbol takım oyunu ve iyi bir takım olmak istiyorsanız yardım etmeniz gerekiyor. Ben kendi stilimle alakalı olarak konuşmak istemem ve maçları oynadıktan sonra hep birlikte eleştirisini ve kritiğini yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEF KAZANMAK" Oynadığı pozisyon hakkında da görüşlerini aktaran Yunan orta saha, "10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama her yerde de takımın ihtiyacı olan bölgelerde oynamak isterim. Asıl amacım takımıma yardım etmek. Asist olur gol olur fark etmiyor. Kafamda yatan ilk hedef kazanmak. Aklımda kendimi kıyasladığım bir oyuncu yok. Ben sadece kendi futboluma odaklanıyorum. Oyun stilimi gördükten sonra insanlar fikirlerini belirtebilir" diye konuştu. "SÜPER LİG YÜKSEK TEMPODA ARTIYOR" Süper Lig’in yüksek bir tempoda oynandığını açıklayan Pelkas, "Alanyaspor’da Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. 1 hafta önce birlikteydik. Onların söylemlerine göre burası güzel bir lig. Yine onların söylemelerine göre Yunanistan’dan daha iyi bir lig" şeklinde konuştu. "EN İYİMİZİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ" Takım içerisindeki rekabetin üst seviyede olduğunu dile getiren Dimitris Pelkas, "Saha içerisinde ve antrenmanlarda rekabet söz konusu. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Bu pozisyonu kazanmak istiyorsak en iyisini sergilemek gerekiyor. Rekabetin olması takım için avantaj" cümlelerine yer verdi.