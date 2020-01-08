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  4. Pelvik hastalıkları paneli

Pelvik hastalıkları paneli

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

VM Medical Park Samsun Hastanesi, ‘Pelvik Hastalıklarının Tanısı, Tedavisi ve Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar’ paneline ev sahipliği yaptı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, ‘Pelvik Hastalıklarının Tanısı, Tedavisi ve Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar’ paneline ev sahipliği yaptı. Alanında uzman birçok doktor ve hemşirenin katıldığı panelde, konuyla ilgili en önemli tedavi protokolleri ve güncel yaklaşımlar değerlendirildi.
Panelde tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarındaki hastalarla en yoğun ilişki içinde olan sağlık personelin hemşireler olduğu vurgulandı. Hastaların yaşadığı sorunları belirleme, koruyucu bakım verme, erken tanı konulması, uygun tedavi edici müdahaleyi yapma ve gerekli olduğunda hastayı sevk etme gibi konularla ilgili hemşirelik yaklaşımları tartışıldı.
Konuşmacıların iki ayrı oturumda sunumlar yaptığı panelin birinci oturumu, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Malazgirt’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Tanı ve Değerlendirme’ konusuyla başladı. Ardından sırasıyla Opr. Dr. Mahmut Fikret Gürsel’in “Bende hemoroid var!”, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz’ün “Acaba prostat kanser miyim?’’, Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan’ın “Anormal vajinal kanamalara yaklaşım”, Eğitim Gelişim Hemşiresi Nebiye Çağlar’ın “Pelvik hastalıklara özgü hemşirelik bakımı”, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşek’in “Pelvik hastalıklarda hemşirelik bakım hizmetlerimiz” başlıklı sunumlarıyla devam etti.
Doç. Dr. İlhan Karabıçak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturum ise “Tedavi ve Bakım” başlığını taşıyordu. Doç. Dr. Karabıçak’ın sunumundan sonra sırasıyla Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım “Anorektal tanılarda birinci basamak tedavi”, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Açıkgöz “Alt üriner sistem hastalıklarında tedavi”, Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz “Kadın genital sistemi hastalıklarında ilk basamak tedavi” ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Figen Türkel tarafından “Pelvik hastalık ve tedavisinde enfeksiyon önlemleri” başlıklı konuşmalar yapıldı. Panel sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak konuşmacılara sertifika ve plaketleri takdim edildi.

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