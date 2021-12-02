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Pembe ışıkların sızdığı dairelerde neler oluyor? Gizemini çözebilmek için grup kurdu

02.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da sokaklarda gezerken pencerelerinden pembe ışıkların sızdığı dairelerin sayısında önemli bir artış oldu. Bu gizemli pembe pencerelerin sırrını çözebilmek için gruplara dahi kuruldu.

Pembe ışıkların sızdığı dairelerde neler oluyor? Gizemini çözebilmek için grup kurdu

Moskova sakini Lyubov Yermolayeva, “Birkaç yıl önce akşam geç bir saatte sokaklarda dolaşıyordum ve bir anda, neredeyse her apartmanda en azından bir pencerenin pembemsi menekşe rengi bir ışıkla parladığını fark ettim” dedi. Sputnik Türkiye’nin haberine göre bu merak bir süre sonra kadının tutkusu haline geldi.

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Pencerelerden sızan bu pembe ışıkları cezbedici bulduğunu belirten Yermolayeva, bu ışıkların ardında gizemli bir durum olmasa da ve sadece işlevsel olarak kullanılsa da şehirlerde pembe ışık avına çıkmanın kendisi için yeni bir hobiye dönştüğünü dile getirdi. Hatta Yermolayeva, yürüyüşlerinde rastladığı pembe ışıklı pencerelerin fotoğraflarını insanlarla paylaşmak için sosyal medya ağı Vkontakte’de ‘apartmanlardaki pembe pencereler’ (rozovıye okna v domah) isimli bir grup bile kurdu.

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“PARALEL EVRENE AÇILAN KAPILAR”

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Vkontakte gibi Instagram’da da Rusya apartmanlarının pencerelerinden sızan bu pembe ışıkların ardında neyin olduğunun sorgulandığı pek çok grup var. Gruplarda genellikle pembe ışıklarında arkasında neler olabileceğine yönelik olarak fikirler paylaşılıyor. Kimileri bu apartman dairelerinde küçük film setlerinin kurulmuş olabileceğini söylerken, kimileri içeride bir partinin düzenlendiği tahmininde bulunuyor. Bu pembe ışıklara dair ortaya atılan en değişik teori ise ‘paralel bir evrene açılan kapılardan sızan ışık’ olduğu yönünde. Ancak onlarca insanın aklını kurcalayan bu pembe ışıklar fide yetiştirmek için kullanılan pembe bitki lambaları.

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Rusya’da son yıllarda evlerinde çiçek, domates, dereotu ve maydonoz gibi bitki ve sebzeler yetiştirenlerin sayısı fark edilir düzeyde arttı. Fakat Güneş ışığı sadece birkaç saat evlere ulaştığı kış aylarında bu bitkileri büyütmek ya da hayatta tutmak pek mümkün değil. Bu nedenle Rusya kentlerinin sakinleri evlerinde bitki yetiştirmek için pembe ışık yayan bu özel fito-lambalardan yararlanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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