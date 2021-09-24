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Ejderha görünümü kazanmak için servet harcadı! Şimdi ise cinsiyetsiz olmaya karar verdi

24.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiamat Legion Medusa olarak bilinen Richard Hernandez, “Ejderha Leydi” olmak için bankacılık kariyerinden vazgeçti. Sürüngenlere karşı çocukluğundan beri özel bir sevgisi olan Hernandez, yıllar boyunca vücudundaki değişiklikler için 61 bin sterlin ( yaklaşık 738 bin TL) harcadı.

Ejderha görünümü kazanmak için servet harcadı! Şimdi ise cinsiyetsiz olmaya karar verdi

Richard Hernandez, yıllarca banka müdürü olarak çalıştıktan sonra Amerika’ya taşındı ve hayatını değiştirmeye karar verdi. Los Angeles’ta yaşayan Hernandez, kulak alma ve dil ayırma ameliyatından sonra aşırı bir makyajla yepyeni görünümüne kavuştu. Ardından ise cinsiyet değiştirme ameliyatı için karar veren Hernandez hormon tedavisi gördü ancak şimdi penisini istemediğini söyleyerek cinsiyetsiz olmayı tercih ediyor.

“METAMORFOZUM BİTMİŞ DEĞİL”

kapak ejderha

Cinsiyetsizleşme sürecinde olduğunu söyleyen Hernandez, “Nihai tercihim tıpkı kendi türüm olan yılanlar gibi basitçe ‘o’ olarak adlanırılmak. Metamorfozum bitmiş değil.” dedi.

Yılan gibi görünmek için âdeta bir dönüşüm geçirdiğinden söz eden Hernandez, başının üst bölümüne 18 boynuz implante ettirdi ve kulak ile burun kısmındaki kemikleri aldırdı. Altı dişini çektirdi ve gözlerinin içinde bulunan beyaz bölümü yeşile boyattı. Harry Potter’da bulunan Voldemort karakterinden esinlendiğini söyleyen Hernandez dönüşümünü 2025 yılına kadar tamamlamayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya penis
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