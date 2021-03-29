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Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya dünya genelinde geleneklerine en bağlı olan ülkeler arasında sayılıyor. Birçok Japon, günümüzde bile hala yer yataklarında uyumayı tercih ederken geceleri duş alıyor. Aynı şekilde evli çiftler geleneklerine bağlı olarak farklı yataklarda hatta değişik odalarda uyumayı seçiyor.

Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

Evlilik her kültürda saygı gösterilen bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Kültürel faktörler ve geleneklere bağlı olarak her ülkede evli çiftlerin alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bu alışkanlıklar hem sosyal hem de ekonomik açıdan değişkenlik yaşatıyor. Japonya’da da evli çiftlerin bizim kültürümüze göre son derece tuhaf olan bir alışkanlığı var. Birçok Japon çift farklı yataklarda hatta farklı odalarda uyuyor. Daha küçük evler ve daireler, Japon çiftlerin farklı yataklarda ve hatta odalarda uyumasını engellemiyor. Peki Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

HAYAT DÜZENLERİNDEKİ FARKLILIK

Japon çiftlerin ayrı yatmaya karar vermelerini sağlayan temel faktör aslında farklı çalışma programlarıdır. Hayat arkadaşlarını işten eve geç geldikleri için veya erken uyanmak zorunda kadıkları için rahatsız etmek ya da uykularını bölmek istemezler. Bu yüzden geceyi farklı bir odada veya yatakta geçiriyorlar. Çünkü eşlerinin uyku kalitesini etkilemek istemiyorlar. Bu çiftlerin daha rahat bir uyku uyumasını sağlıyor.

ÇOCUK FAKTÖRÜ

Japon anneler çocuklarıyla birlikte uyumayı tercih ediyor. Anne ve çocuklarının beraber uyuması kültürde son derece önemli bir gelenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çocuklar doğduktan sonra babanın başka bir yatağa ya da odaya taşınması gerekiyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar anne ve çocukların birlikte uyumasının hem ebeveyne hem de çocuğa faydalı olduğu görüşünü destekliyor. Birlikte uyumak ebeveynler ve çocukların daha dinlendirici bir uykuya sahip olmalarına yardımcı olabileceğini kanıtladı. Ebeveyn ile birlikte uyumak çocuğu vücut sıcaklığını ve kalp atış hızını dengeliyor ve aynı zamanda ani bebek ölümü sendromu ihtimalini de azaltıyor. Ayrıca bu, çocuğun daha özgüvenli olmasına ve bağımsızlığını daha hızlı kazanmasına da olanak sağlıyor.

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HUZURA İŞARET EDER

Yatakları ayırmak ya da ayrı odalarda uyuyan birçok çiftin boşanma aşamasında olduğunu düşünülürken Japon kültürü bunu bambaşka bir şekilde yorumluyor. Onlar bu durumu evlilikte huzurun bir parçası olarak görüyorlar. Japonlar uykuya büyük önem verdikleri için, uykularının bölünmesi onlar için sorun teşkil ediyor. Bu nedenle de buna fırsat vermektense ayrı yatmayı tercih ediyorlar. Böylelikle uykularını alabiliyorlar ve uykusuzluktan kaynaklanan gerginliği yaşamıyorlar.

GEÇMİŞTEN GELEN ALIŞKANLIK

Japonların yer yatağı olarak isimlendirilen futon, destek ve rahatlık sağlar ve pamukla doldurulur. Geçmişte yatak olarak sadece bunlar kullanılıyordu ve bu yataklar tek kişilik olarak tasarlanmıştı. Günümüzde hala bu yatakları kullanan aileler olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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