Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

Evlilik her kültürda saygı gösterilen bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Kültürel faktörler ve geleneklere bağlı olarak her ülkede evli çiftlerin alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bu alışkanlıklar hem sosyal hem de ekonomik açıdan değişkenlik yaşatıyor. Japonya’da da evli çiftlerin bizim kültürümüze göre son derece tuhaf olan bir alışkanlığı var. Birçok Japon çift farklı yataklarda hatta farklı odalarda uyuyor. Daha küçük evler ve daireler, Japon çiftlerin farklı yataklarda ve hatta odalarda uyumasını engellemiyor. Peki Japonya’da evli çiftler neden ayrı uyuyor?

HAYAT DÜZENLERİNDEKİ FARKLILIK

Japon çiftlerin ayrı yatmaya karar vermelerini sağlayan temel faktör aslında farklı çalışma programlarıdır. Hayat arkadaşlarını işten eve geç geldikleri için veya erken uyanmak zorunda kadıkları için rahatsız etmek ya da uykularını bölmek istemezler. Bu yüzden geceyi farklı bir odada veya yatakta geçiriyorlar. Çünkü eşlerinin uyku kalitesini etkilemek istemiyorlar. Bu çiftlerin daha rahat bir uyku uyumasını sağlıyor.

ÇOCUK FAKTÖRÜ

Japon anneler çocuklarıyla birlikte uyumayı tercih ediyor. Anne ve çocuklarının beraber uyuması kültürde son derece önemli bir gelenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çocuklar doğduktan sonra babanın başka bir yatağa ya da odaya taşınması gerekiyor.