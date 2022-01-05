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Penaltı canavarı Ersin Destanoğlu! Kupa'yı Beşiktaş'a getirdi...

05.01.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının ardından konuştu. Ersin, "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Penaltı canavarı Ersin Destanoğlu! Kupa'yı Beşiktaş'a getirdi...

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u yendiği maçın ardından Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu. Geçen sezon 2 kupanın kazanılmasında büyük katkısı bulunan Ersin, bu maçta da penaltılarda kurtardığı 2 vuruşla takımının kupayı almasını sağladı.

"KALECİ HOCAMIZLA ANALİZ ETTİK"

Penaltılarla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım." dedi.

"3. KUPAMIZ OLDU, MUTLUYUZ"

Ersin Destanoğlu ayrıca "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu. Erman Toroğlu ise Ersin Destanoğlu'nun açıklamalarının ardından "Bu kaleciyi Türk futboluna kazandıran adam, Sergen Yalçın'dır!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
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