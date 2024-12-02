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  4. Penaltı kararı sonrası taraftar sahaya indi, futbol maçı katliama dönüştü! Gine'deki olaylarda onlarca ölü var

Penaltı kararı sonrası taraftar sahaya indi, futbol maçı katliama dönüştü! Gine'deki olaylarda onlarca ölü var

02.12.2024 13:22
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.12.2024 13:22
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Gine'deki futbol maçında hem çatışma hem izdiham çıktı, onlarca kişi hayatını kaybetti.. Her şey hakemin kararıyla başladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre; penaltı kararı sonrası hakeme öfkelenen taraftarlar sahayı taş yağmuruna tuttu. Sonrasında sahaya giren taraftarlarla polis arasında çatışma çıktı. İzdihamın da yaşandığı olaylarda en az 56 kişi hayatını kaybetti.

Hakemin penaltı kararı sonrası Gine'deki futbol maçı katliama dönüştü. Batı Afrika ülkesi Gine’nin Nzerekore kentinde yerel futbol takımları arasında dün oynanan maç sırasında tartışmalı bir penaltının ardından ortalık savaş alanına döndü.

Gine Başbakanı Amadou Bah Oury yaptığı açıklamada, izdihamda en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin güvenliği sağlamak için müdahale ettiğini söyledi.

HAKEMİN PENALTI KARARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

NTV'de yer alan habere göre, olayın nasıl çıktığını anlatan bir görgü tanıdığı, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi." ifadelerini kullandı.

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İki takımın taraftarları birbirlerini sözlü olarak tahrik ettikten sonra sahaya girdi. Saha içinde tansiyon iyice yükselirken izdiham yaşandı.

Yerel medya, taraftarların hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

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Yerel kaynaklara göre aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

GİNE TARİHİNİN EN BÜYÜK KATLİAMI

Gine tarihinin en büyük katliamlarından biri de bir stadyumda yaşanmıştı.

2009 yılında başkent Konakri'de bir stadyumda düzenlenen muhalif mitinge askerlerin ateş açması sonucu 156 kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Gine izdiham futbol
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