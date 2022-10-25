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Penaltıyı kaçırınca skora razı oldular! Dortmund ile Manchester City karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi

25.10.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan haftanın maçıyla devam etti. Dortmund ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı. İngiliz temsilcisinin maçın ikinci yarısında Mahrez'in ayağından kaçırdığı penaltı karşılaşmanın kırılma anı oldu. Bu skorun ardından iki ekip de Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Penaltıyı kaçırınca skora razı oldular! Dortmund ile Manchester City karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi
Riyad Mahrez

Riyad Mahrez

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaştı. G grubundan çıkması beklenen iki ekibin mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından iki ekip de gruplardan çıkmayı garantiledi.

MAHREZ PENALTIYI KAÇIRDI

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Karşılaşmanın ikinci yarısında Dortmund'un orta saha oyuncusu Emre Can, ceza sahası içinde Mahrez'i düşürdü. Maçın hakemi Davide Massa bu müdahalenin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun paşına geçen Mahrez vuruşu kaçırdı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Manchester City puanını 11'e, Dortmund ise 8'e yükseltti.


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