Penaltıyı kaçırınca skora razı oldular! Dortmund ile Manchester City karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaştı. G grubundan çıkması beklenen iki ekibin mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından iki ekip de gruplardan çıkmayı garantiledi.

MAHREZ PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Dortmund'un orta saha oyuncusu Emre Can, ceza sahası içinde Mahrez'i düşürdü. Maçın hakemi Davide Massa bu müdahalenin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun paşına geçen Mahrez vuruşu kaçırdı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Manchester City puanını 11'e, Dortmund ise 8'e yükseltti.



