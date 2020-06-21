Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, PKK'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, kahraman komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli EYP, uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama tarama faaliyetlerinde bulunan çok miktarda yaşam malzemesi ile sığınakların da imha edildiği kaydedildi.

