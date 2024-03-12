YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

AA AA
12.03.2024 12:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandıBurdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Nilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kurulduNilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kuruldu
13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı13 ayrı suç kaydı olan şahıs Narkotim’den kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:03
İkindi
16:21
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Erkök eczanesi
Cubuk
Yaren eczanesi
Yenimahalle
Gülşehir eczanesi
Kecioren
Melihan eczanesi
Yenimahalle
Yenikent berk eczanesi
Sincan
Alpnur eczanesi
Kecioren
Aktay eczanesi
Mamak
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.