YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

06.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer ettiAnkara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Melih İnan'ı transfer etti
Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıOyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdiMersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
pkk msb

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:05
Yatsı
21:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.