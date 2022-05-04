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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

04.05.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçiğin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, son olarak 20 el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 şarjör, 1 PKMS makineli tüfek, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 anti personel mühimmatı, 58 havan mühimmatı, 9 havan HEAT mühimmatı, 400 Doçka makineli tüfek mühimmatı, bir Doçka namlusu, 13 basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyonlarda ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi, infilaklı fitil, sıvı cıva, 2 oksijen tüpü ile 3 telsiz vericisi, 19 radyo frekans vericisi, 1 telsiz, ilk yardım çantası, 2 termal şemsiye ve kafa feneri bulunduğu kaydedildi.

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