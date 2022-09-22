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Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi! Korku dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı

22.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde Orlando dışındaki bir şehir olan Apopka'daki bir evin sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Evinin penceresini tıklatanın kim olduğunu gördüğünde şoke olan Jocelyn Penson, dehşete düştüğü o anları kayda aldı. Pencereyi tıklatan bir insan değil devasa bir kertenkeleydi.

Penson tarafından evinin içinden çekilen görüntülerde, kadının şaşkınlığı açık bir şekilde hissediliyordu. ''Aman Tanrım! Şuna bakın. Sanırım bir süre oğlumu ziyaret etmeyeceğim'' açıklamasıyla görüntüleri paylaşan Penson, oğlunun evinin kapısındaki devasa kertenkeleyi gösterdi. Sürüngenin bir monitör kertenkelesi olduğunu söyleyen Penson, onu hayali bir Japon canavarı olan Godzilla'ya benzetti.

BÖLGEYE ÖZGÜ DEĞİL

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Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ise, evcil hayvan sahipleri için popüler bir tür olan Savannah monitör kertenkelesinin Florida'ya özgü olmadığını söyledi. Kertenkeleler, Sahra altı Afrika'ya özgüdür.

BIRAKILAN YA DA KAÇAK HAYVANLAR

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Uzmanlar, Florida'daki çeşitli monitör kertenkele türlerinin popülasyonlarının, egzotik evcil hayvanlarına artık bakamayan ve onları vahşi doğaya bırakan evcil hayvan sahiplerinden geldiğine inandıklarını açıkladı. Diğerlerinin ise kasırgalarda yıkılan tesislerden kaçmış olabileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kertenkele
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