Mynet Trend

Pendik sahiline at cesedi vurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Pendik Sahili'nde kıyıya vuran at cesedi görenleri şaşkına çevirdi. Atın, adalara gemi ile taşındığı sırada denize düşüp ölmüş olabileceği iddia edilirken, ölü at belediye ekiplerince denizden çıkarıldı.

Pendik’te sabah saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar şok edici bir manzara ile karşılaştı. Denizdeki bir at cesedinin sahildeki kayalıklara vurduğu gözlendi. Sahile vuran at cesedini görenler adeta şaşkına döndü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü at, belediye ekiplerince denizden çıkarılarak bölgeden götürüldü.

Atın, adalara gemilerle taşındığı sırada denize düşüp boğularak öldüğü iddia edildi.

Öte yandan sahile vuran ölü at, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İHA


Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Yeni evlenmişti... Piknikte akılalmaz ölüm!Yeni evlenmişti... Piknikte akılalmaz ölüm!
Yer: Bodrum! Turistler onu görünce gözlerine inanamadıYer: Bodrum! Turistler onu görünce gözlerine inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pendik

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piknikte üzerine kaya parçası düşen kişi hayatını kaybetti

Yeni evlenmişti... Piknikte akılalmaz ölüm!

Bodrum koylarını mesken tutan beyaz fok balığını şikayet ettiler

Yer: Bodrum! Turistler onu görünce gözlerine inanamadı

Kırılan dişi diline temas eden kadının dilinde kanser oluştu

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Dilini kestiler

Müzik tutkunları yağmur çamur dinlemedi

Hiçbir şey bu eğlencenin tadını bozamadı!

İşte Kenan Evren için yaptırılan köşkün son hali

Kenan Evren için yaptırıldı, son hali...

Belgrad Ormanı'na atlı koruma

Yer: İstanbul! Hafta sonu çalışacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.