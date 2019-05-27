Pendik'te lüks araçlı magandanın yolu kesip drift yaptığı anlar kamerada

Pendik'te caddeye lüks aracıyla çıkan bir şahıs ortalığı birbirine kattı. Trafiği durduran sürücü cadde ortasında drift yapmaya başladı. Sürücüler durmak zorunda kalırken, şahıs uzun süre bu şekilde şovuna devam etti. Ardından trafiği birbirine katan sürücü caddeden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde sürücü cadde ortasında drift yapmaya başlıyor.Sürücüler durmak zorunda kalırken, sürücü ardından caddeden ayrılıyor. (İHA)
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