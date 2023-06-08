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Pendikspor - Bodrumspor finalinde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçtikten sonra...

08.06.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçın 16. dakikasında yaşanan pozisyon, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bodrumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal Dumanlı'nın kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruş sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Pendikspor - Bodrumspor finalinde inanılmaz pozisyon! Kaleciyi geçtikten sonra...

Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaştı. Sezonu 3. sırada bitirerek final oynama hakkı kazanan İstanbul ekibi ile Göztepe ve Eyüpspor'u eleyerek finale yükselen Bodrum temsilcisinin mücadelesinde dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

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Karşılaşmanın 16. dakikasında Bodrumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta savunma arkasına sarkan Celal Dumanlı, Burak Öğür'le karşı karşıya kaldı.

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Kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunu yapan Dumanlı'nın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

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Bu pozisyon; sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenlerin büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır


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