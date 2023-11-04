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Pendikspor'da Erencan Yardımcı rüzgarı esmeye devam ediyor! Son 6 maçta 7 gol...

04.11.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11'inci haftasında İstanbulspor sahasında Pendikspor'a 4-2 mağlup oldu. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ve 60'ıncı dakikalarda Welinton ile 83'üncü dakikada Thuram kaydetti. İstanbulspor'un karşılaşmadaki golleri ise 40'ıncı dakikada Ndao ve 89'uncu dakikada Rroca'dan geldi. Son 7 resmi maçta 6. golünü kaydeden Erencan Yardımcı ise sosyal medyada gündem oldu.

Pendikspor'da Erencan Yardımcı rüzgarı esmeye devam ediyor! Son 6 maçta 7 gol...
Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti. Erencan Yardımcı'nın yükselişi İstanbulspor maçında da sürdü ve rakip fileleri yine havalandırdı.

SON 6 MAÇTA 7 GOL

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Pendikspor forması giyen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı son 6 resmi maçında 7. golüne imza atmış oldu.

Sivasspor: 1
San Marino U21: 3
Letonya U21: 1
Konyaspor: 1
Fenerbahçe: 0
İstanbulspor: 1

FALCAO'YA RAĞMEN A TAKIMA ALMIŞTI

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Fatih Terim, Galatasaray'da son döneminde Falcao'ya rağmen Erencan Yardımcı'yı A Takıma yükseltmişti. O dönem oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının 90+4'üncü dakikasında oyuna dahil olan Erencan Yardımcı formaya göz kırpmıştı.

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