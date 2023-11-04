Pendikspor'da Erencan Yardımcı rüzgarı esmeye devam ediyor! Son 6 maçta 7 gol...

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Pendikspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti. Erencan Yardımcı'nın yükselişi İstanbulspor maçında da sürdü ve rakip fileleri yine havalandırdı.

SON 6 MAÇTA 7 GOL

Pendikspor forması giyen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı son 6 resmi maçında 7. golüne imza atmış oldu.

Sivasspor: 1

San Marino U21: 3

Letonya U21: 1

Konyaspor: 1

Fenerbahçe: 0

İstanbulspor: 1

FALCAO'YA RAĞMEN A TAKIMA ALMIŞTI

Fatih Terim, Galatasaray'da son döneminde Falcao'ya rağmen Erencan Yardımcı'yı A Takıma yükseltmişti. O dönem oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının 90+4'üncü dakikasında oyuna dahil olan Erencan Yardımcı formaya göz kırpmıştı.





