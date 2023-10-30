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Pendikspor Fenerbahçe maçının ardından gündem Abdulkadir Bitigen! Güntekin Onay'dan büyük tepki: Allah aşkına diyorum!

30.10.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken mücadele Sarı-Lacivertliler'in 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, mücadele Sarı-Lacivertliler'in 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe'nin aldığı 5-0'lık bu net galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal maçın hakemine isyan ederken, "Allah aşkına diyorum! Neyi görüyorsanız onu çalın. Bizim penaltı kazanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Skora göre mi kuralları işliyorsunuz?" sözleriyle maç sonuna damga vurdu.

İsmail Kartal, 5-0'lık galibiyetin ardından isyan etti! İsmail Kartal, 5-0'lık galibiyetin ardından isyan etti!

GÜNTEKİN ONAY'DAN SERT TEPKİ

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beIN Sports'ta maç sonu yayınında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay da karşılaşmanın hakemi AbdulKadir Bitigen'e tepki gösterirken sert ifadeler kullandı.

"F.BAHÇE'NİN VERİLMEYEN PENALTISI VAR"

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Onay "Son dakikada Fenerbahçe’nin verilmeyen bir penaltısı var. Hakemin önünde oldu ama hadi görmedi diyelim. Ama VAR niye uyarmıyor ve çevirmiyor? Maç sonu uzatma süresi de az verildi. Skor 5-0 diye bu olmaz, olmamalı. Belki o 1 gol şampiyonu belirleyecek veya o uzatma süresi şampiyonluğu etkileyecek. Hakemler, lütfen keyfinize göre maç yönetmeyin!"

"ALLAH AŞKINA..."

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"Allah aşkına diyorum! Neyi görüyorsanız onu çalın. Bizim penaltı kazanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Skora göre mi kuralları işliyorsunuz?"

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