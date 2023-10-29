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Son dakika: İsmail Kartal, 5-0'lık galibiyetin ardından isyan etti! "Allah aşkına diyorum!", "Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum!"

29.10.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu. Sarı - lacivertliler, Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hakem yönetimi ve yaşanan sakatlıklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözlerinden öne çıkanlar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertliler, müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 10'da 10 yaparak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam; hakem yönetimini eleştirirken, yaşanan sakatlıklar hakkında da konuştu.

İşte Kartal'ın sözleri;

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

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"En iyi şekilde hazırlandık. Baştan sona kadar kontrol bizdeydi. Fred'in sakatlığı biraz bizi sarstı. İlk yarı 2-0, ikinci yarıyı da 5-0 kapattık. Daha farklı kazanabilirdik."

"ALLAH AŞKINA NEYİ GÖRÜYORSANIZ ONU ÇALIN!"

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"Allah aşkına diyorum! Neyi görüyorsanız onu çalın. Bizim penaltı kazanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Skora göre mi kuralları işliyorsunuz?"

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

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"1. dakikada 2 tane sakat verdik. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Her maçın ilk dakikalarında sakatlıklar oluyor. Hiç tahmin etmediğimiz oyunculardan oluyor. Bunu çözemiyoruz, bir terslik var. Çok şükür bir şekilde maçları kazanabiliyoruz."

"SAMET, BECAO VE FRED..."

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"Samet'in ayağına kramp girmiş, çok fazla bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Becao da 'Ağrım var hocam' dedi. Fred'in durumu farklı, ona bakacağız."

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