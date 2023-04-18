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Pendik’te 1 buçuk saat arayla iki kişiyi öldürdü

18.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 buçuk saat arayla iki kişinin ölümüne neden olan şüpheli yakalandı.

24 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’te geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İnan Ç. alacak verecek meselesi yüzünden ilk önce 27 yaşındaki Selman Durmaz’ı öldürdü. Daha sonra saat 20.50 sıralarında yine Pendik’te 41 yaşındaki Hasan Kaygısız tabancayla vurularak öldürüldü.

1 BUÇUK SAAT ARAYLA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, alacak verecek meselesi yüzünden ölen kişilerle husumetli olduğu İnan Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İnan Ç., cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde beyaz renkli bir araç kafe önüne yaklaşıyor. Araca yönelen Selman Durmaz’a bir anda ateş ediliyor. Kurşunların hedefi olan Durmaz’ın kaçmaya çalıştığı görülüyor.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

2 kişinin ölümüne sebep olan İnan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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