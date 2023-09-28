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Pendik'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

28.09.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Pendik'te, iki kamyonet ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde seyreden Ayhan U. yönetimindeki 06 TG 232 plakalı kamyonet yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda park halinde bulunan 17 ND 783 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayhan U. yönetimindeki kamyonet daha sonra 16 ACG 858 plakalı otomobile çarptı.

Kamyonet sürücüsü Ayhan U. aracın içinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri alırken kamyonette sıkışan Ayhan U. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik kamyonet

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