Pendik'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te 5 katlı apartmandaki dairede çıkan yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Esenler Mahallesi Nebi Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan dolayı üst katlarda 2 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, bu kişileri merdiven aracıyla kurtardı.
Olayda yaralan olmazken dairede hasar meydana geldi.
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