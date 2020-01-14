Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek uygulaması özellikle öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Gönüllü Ol Gönül Kazan sloganıyla hayata geçirilen askıda yemek uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, uygulamaya tüm işletmeleri davet etti.

Osmanlı’nın yardımlaşma konusunda örnek bir çalışması olan “askıda ekmek” uygulamasının bir benzeri Pendik Belediyesi tarafından “askıda yemek” olarak sürdürülüyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin, yardımseverliği ve dayanışmayı sürdürmek amacıyla başlattıkları uygulamaya tüm işletmeleri davet ederek, “Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu yerlerde askıda yemek uygulaması büyük ilgi görüyor” dedi.

Esenyalı, Sapanbağları, Doğu, Çamçeşme, Kavakpınar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerinde -okullara yakın işletmelerin dahil olduğu uygulamada, işletmeye gelen müşteriler yemeğini yedikten sonra hesabı öderken fazladan verdiği para ile askıya yemek yazdırıyor ve kendisinden sonra gelen ihtiyaç sahibinin yemek yemesini sağlıyor.

