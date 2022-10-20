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Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı

20.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç trafikten men edilirken para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı

Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Pendik sahil yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyonu çıkararak araç kullandığı görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafikte seyir halindeyken direksiyonu çıkararak araç kullandığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde 34 EOU 598 plakalı araç tespit edilirken, sürücüsünün de S.B. olduğu belirlendi.

Ekiplerce yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak"tan, "emniyet kemeri kullanmamak"tan, "teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak"tan, "tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak"tan ve "zorunlu sigorta yaptırmamak"tan 196'şar lira olmak üzere toplam 980 lira idari para cezası uygulandı, araç da trafikten men edildi.

Sürücü S.B, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı

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