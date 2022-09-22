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Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

22.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te dükkan önünde bırakılan köpeğin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, sahipli yavru köpeğin dükkanın önünden çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Aleyna Sevim, Boss isimli köpeğine mama almak için Batı Mahallesi'ndeki bir dükkana köpeğini dışarıda bırakarak girdi. İş yerinden çıktıktan sonra köpeğini bulamayan Sevim, şaşkınlık yaşadı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sevim, 2 çocuklu bir ailenin sevdikleri köpeği kucağa alarak uzaklaştığını gördü.

Aleyna Sevim, polise giderek köpeğinin bulunması için şikayetçi oldu.

Köpeğin, dükkanın önünden götürülmesi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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