Pendik’te hediye et kampanyası

Pendik Belediyesi, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya örnek olacak "Bu Bayram Hediye Et" kampanyası başlattı. Pendik Gönüllüsü Hareketinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlatılan kampanyada hayırseverlerin bağışladığı 10 ton kurban eti, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye teslim edilmeye başlandı.

Kurban Bayramı’nda sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak isteyen Pendik Belediyesi, hediye et kampanyası başlattı. Kesilip hazırlanmış kurban etleri, bayramın 2. ve 3. günü hayırseverlerin evinden alınıp Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemesi yapılan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Bağış alınan etler, ekipler tarafından bekletilmeden veri tabanında kayıtlı en yakın adrese teslim ediliyor. Etler, ihtiyaç sahibine ulaştığında bağışçı kısa mesaj yoluyla bilgilendiriliyor. İhtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye 10 ton et dağıtılacak.